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22:21, 30 ноября 2022Силовые структуры

Суд впервые признал незаконным призыв по мобилизации

Суд в Ленобласти впервые признал незаконным призыв по мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Гатчинский суд Ленобласти впервые признал незаконным призыв на воинскую службу по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщил юрист и правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По словам Чикова, Павел Мушуманский ранее проходил альтернативную гражданскую службу вместо срочной военной службы. После объявления мобилизации его призвали и направили в войсковую часть. Мужчина обратился в суд, который приостановил решение о мобилизации до рассмотрения дела.

Как сообщил порталу «78» адвокат Мушуманского Александр Передрук, решение было оглашено в результативной части. «Не знаю, будут ли его обжаловать. На данный момент Павел все еще находится в военной части, но принимал участие в заседаниях», — рассказал юрист.

Решение о приостановке мобилизации россиянина, призванного на службу, было вынесено 12 октября. Действие повестки было приостановлено до вступления в силу решения суда.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать 300 тысяч человек.

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Марина Совина
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