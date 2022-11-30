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16:14, 30 ноября 2022Среда обитания

Названы последствия отмены льготной ипотеки

Москомстройинвест: отмена льготной ипотеки ударит по спросу на жилье
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Отмена программ льготной ипотеки нанесет удар по спросу на жилье экономкласса. Такое последствие назвала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, передает «Интерфакс».

Она отметила, что спрос на все виды новостроек снизился, однако экономкласс пострадал меньше премиального за счет льготной ипотеки. «Без поддержки ипотеки рынок жилищного строительства РФ не будет развиваться. Я считаю, сегодня это не только наиболее действенный, но и единственный механизм, который поможет реализовывать строящуюся недвижимость», — пояснила эксперт.

По словам Пятовой, в среднем продажи жилья снизились в диапазоне от 20 до 70 процентов. Для поддержания строительной отрасли в условиях кризиса и санкций необходимо продлить льготную ипотеку. Развитие отрасли предусматривает ежегодный ввод жилья объемом 120 миллионов квадратных метров, однако для продажи недвижимости нужно создать соответствующие условия.

Ранее в ноябре застройщики и риелторы выступили против отмены льготной ипотеки под семь процентов годовых. Они считают, что подобное решение может негативно сказаться на участниках рынка недвижимости. Повышение ставки обернется увеличением ежемесячного платежа и снижением максимальной суммы кредита.

Александра Качан
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