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07:26, 30 ноября 2022Бывший СССР

Посольство России предложило снести памятники латышским деятелям

Посольство России предложило снести памятники латышским деятелям из-за русского языка

Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press

Посольство России в Риге предложило снести памятники латышским классикам в ответ на петицию о сносе памятника поэту Александру Пушкину. Соответствующий комментарий опубликован в Telegram.

Дипломаты напомнили, что писатель Янис Райнис, композитор Язепс Витолс, художник Янис Розенталс, скульптор Карлис Зале, первый президент Латвийской Республики Янис Чаксте и многие другие латышские классики получили образование в вузах Российской империи на русском языке. Помимо этого, такие деятели, как поэт Юрис Алунанс, публицист Кришьянис Валдемарс, автор гимна страны Карлис Бауманис, собиратель народных песен Кришьянис Баронс, много лет жили и работали в Санкт-Петербурге и Москве.

«Руководствуясь логикой авторов петиции, следует внести в «черный список» и этих общественных деятелей, а также снести посвященные им памятники, обнулить их роль в развитии латышской культуры и государственности», — добавили там.

18 ноября неизвестные облили красной краской памятник Александру Пушкину в центральном парке Риги. В этот день в Латвии отмечается День независимости. В российском посольстве отметили, что празднование этого дня началось с акта вандализма.

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Марина Совина
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