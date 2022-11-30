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08:54, 30 ноября 2022Бывший СССР

Обстрелы ВСУ частично обесточили один из городов ДНР

ВСУ частично обесточили Макеевку в ДНР, повредив обстрелом трансформаторную подстанцию

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) частично обесточили город Макеевка в Донецкой народной республике (ДНР), повредив артиллерийским обстрелом трансформаторную подстанцию. Об этом сообщили представители Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, пишет ТАСС.

«Повреждена трансформаторная подстанция, частично обесточены Советский, Кировский и Центрально-Городской районы Макеевки», — говорится в сообщении.

Ранее один из советников врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска продолжают обстреливать Донецк из реактивной артиллерии, чтобы отомстить за свои неудачи и отступление. Гагин отметил, что обстрелы ведутся с максимальной дальности и являются неприцельными. «Они стреляют именно по городу», — пояснил он.

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Алевтина Запольская
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