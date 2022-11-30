В российском заповеднике зафиксировали массовую гибель молодых медведей

Повышенную смертность молодых медведей зафиксировали в Кроноцком заповеднике на Камчатке

В Южно-Камчатском заказнике зафиксировали повышенную смертность медведей в районе Курильского озера. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого государственного заповедника.

«Некоторые случаи могли быть связаны с характерным для медведей каннибализмом. Однако мы обнаруживали и туши, рядом с которыми не было следов, а также ничего, что бы говорило о насильственной смерти. Погибшие особи были упитанными, не страдали от истощения», — объяснил инспектор службы охраны заповедника Евгений Денгес.

Большинство медведей умерли в возрасте до двух лет. Сотрудники заказника предполагают, что массовая гибель молодых животных может быть связана с возможным заболеванием. Эксперты-ветеринары взяли образцы тканей одного из зверей для дальнейших исследований.

Руководитель Агенства по ветеринарии Камчатского края Артем Никитин отметил, что другие случаи массовой гибели животных в районе зафиксированы не были. На территории Усть-Большерецкого, Елизовского районов и в районе поселка Озерновский о подобных случаях также не сообщалось.

Руководство заказника создало рабочую группу по установлению обстоятельств смерти медведей. По словам первого заместителя директора заповедника Владимира Халманова, для людей возможная вспышка заболевания опасности не представляет.

Ранее в Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин из-за обнаружения в туше медведя трихинеллеза — смертоносного паразита, который опасен для животных и людей. В связи с этим в районе запретили проведение ярмарок, выставок и мероприятий, которые связаны с передвижением животных.