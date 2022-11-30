Девушка оригинально отомстила свекрови за неуместное поведение

Пользовательница Reddit оригинально отомстила свекрови за вход в ванную комнату без стука

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как оригинально отомстила свекрови за неуместное поведение. Девушка рассказала, что мать ее мужа входила в ванную комнату без стука, поэтому она решила поджидать свекровь в необычных позах, из-за чего та в итоге решила, что ее невестка проводит ритуалы.

Автор написала, что недавно мать ее супруга переехала к ним на время ремонта в ее доме. «Проблема в том, что она постоянно врывается, когда я нахожусь в ванной, просит прощения и потом закрывает дверь», — пожаловалась девушка. Она добавила, что пыталась обсудить ситуацию с мужем, однако он не увидел в ней ничего страшного. «Ну и что, что она увидит тебя голой? Мы же семья!» — переделала рассказчица слова супруга.

Героиня истории уточнила, что в комнате есть замок, однако она не закрывает дверь из-за детской травмы. Поэтому, чтобы отомстить свекрови, она решила уходить в ванную и ждать ее там в нелепых позах, например, в балетной стойке на унитазе. Девушка уточнила, что той было очень неловко видеть, как она делает странные вещи в ванной. Однако, как выяснила рассказчица, женщина в итоге пожаловалась на нее сыну и заявила, что поймала ее на «практике ритуалов» в ванной.

«Я объяснила мужу, что хотела проучить свекровь, чтобы она больше не врывалась ко мне в ванную, но он был в ярости», — возмутилась девушка. Супруг героини истории обвинил ее в том, что она повела себя по-детски и смутила его мать. Мужчина также заявил, что есть стоило просто запереть дверь, а не устраивать игры.

Однако в комментариях пользователи осудили супруга рассказчицы за то, что он потребовал зрелости от жены вместо того, чтобы поговорить с матерью и попросить ее не входить в закрытую ванную. «Да кто, черт возьми, не стучит в закрытую дверь? Если сомневаетесь, стучите!» — написал один из комментаторов. Многие также согласились с тем, что поведение свекрови автора было неприемлемо.