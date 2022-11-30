Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:31, 30 ноября 2022Культура

Мила Кунис подверглась критике со стороны украинцев из-за происхождения борща

Актриса Мила Кунис назвала борщ русским блюдом и подверглась критике со стороны украинцев

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская актриса Мила Кунис, родившаяся в СССР, назвала борщ блюдом российской кухни и подверглась критике со стороны украинцев. Своим мнением о еде она поделилась в интервью журналу Harper’s Bazaar на YouTube.

«Это невероятная еда, которую готовит моя мама. Русские блюда — это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», — поделилась артистка в видеоролике, что возмутило жителей Украины.

В интервью Кунис, которая вместе с семьей эмигрировала из Украины в США в возрасте восьми лет, также призналась, что не знает, к какой национальности относить себя: «Русские или украинцы, мы живем во времена, когда даже я не знаю, как себя называть».

Поклонники актрисы выразили свое недовольство в комментариях.

«Ты даже не знаешь историю своей родины, но говоришь, что гордишься своим украинским происхождением», «Ее комментарии сейчас звучат максимально невежественно», «Мила думает как все русские — все блюда родом из России. Она даже не понимает, что борщ — украинский, а щи — русские», «Иди поешь русской еды, Мила, это подходит для тебя», — написали пользователи сети.

Ранее Мила Кунис рассказала о первом признании в любви от пьяного Эштона Кутчера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Из Twitter главы Еврокомиссии пропал пост о потере Украиной 100 тысяч военных
Девочка отбилась от вцепившейся в нее акулы
Аудиенция Папы Римского закончилась выступлением акробатов из Кении
Телеведущая рассказала о серьезном заболевании позвоночника
Шойгу рассказал об использовании «Торнадо-С» и «Малки» в ходе СВО
В российском регионе разбился автобус с сотрудниками «Магнита»
В Турции высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на южно-донецком направлении
Минобороны заявило об уничтожении пункта управления 1-й бригады ВСУ
Минобороны России заявило об уничтожении поставленного ВСУ западного вооружения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.