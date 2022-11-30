Мила Кунис подверглась критике со стороны украинцев из-за происхождения борща

Актриса Мила Кунис назвала борщ русским блюдом и подверглась критике со стороны украинцев

Американская актриса Мила Кунис, родившаяся в СССР, назвала борщ блюдом российской кухни и подверглась критике со стороны украинцев. Своим мнением о еде она поделилась в интервью журналу Harper’s Bazaar на YouTube.

«Это невероятная еда, которую готовит моя мама. Русские блюда — это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей. Потом можно приготовить борщ, это такой русский суп из свеклы», — поделилась артистка в видеоролике, что возмутило жителей Украины.

В интервью Кунис, которая вместе с семьей эмигрировала из Украины в США в возрасте восьми лет, также призналась, что не знает, к какой национальности относить себя: «Русские или украинцы, мы живем во времена, когда даже я не знаю, как себя называть».

Поклонники актрисы выразили свое недовольство в комментариях.

«Ты даже не знаешь историю своей родины, но говоришь, что гордишься своим украинским происхождением», «Ее комментарии сейчас звучат максимально невежественно», «Мила думает как все русские — все блюда родом из России. Она даже не понимает, что борщ — украинский, а щи — русские», «Иди поешь русской еды, Мила, это подходит для тебя», — написали пользователи сети.

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