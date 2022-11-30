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14:55, 30 ноября 2022Культура

Минкульт поддержит фильмы о «деградации Европы» и «многополярном мире»

Минкульт опубликовал список из 17 приоритетных тем господдержки кинопроизводства

Фото: Shutterstock

Министерство культуры России опубликовало список из 17 приоритетных тем господдержки кинопроизводства на следующий год. Перечень появился на сайте министерства.

Из него следует, что Минкульт поддержит фильмы о «деградации Европы» и «многополярном мире», а также ленты, в которых будет идти речь про «неоколониальную политику англо-саксонских стран». Среди других приоритетных тем — сохранение традиционных ценностей, семья, наука и инновации, исторические победы и противодействие попыткам фальсификации истории, возможности для развития и самореализации в России, популяризация профессии врача и инженерных специальностей, противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма, популяризация военной службы, патриотическое воспитание, самореализация людей с ограниченными возможностями и фильмы о подростках.

В министерстве отметили, что «некоторые приоритетные темы установлены во исполнение указов президента Российской Федерации». Условия проведения конкурсных отборов будут объявлены в конце года.

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Марина Погосян
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