Минкульт опубликовал список из 17 приоритетных тем господдержки кинопроизводства

Министерство культуры России опубликовало список из 17 приоритетных тем господдержки кинопроизводства на следующий год. Перечень появился на сайте министерства.

Из него следует, что Минкульт поддержит фильмы о «деградации Европы» и «многополярном мире», а также ленты, в которых будет идти речь про «неоколониальную политику англо-саксонских стран». Среди других приоритетных тем — сохранение традиционных ценностей, семья, наука и инновации, исторические победы и противодействие попыткам фальсификации истории, возможности для развития и самореализации в России, популяризация профессии врача и инженерных специальностей, противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма, популяризация военной службы, патриотическое воспитание, самореализация людей с ограниченными возможностями и фильмы о подростках.

В министерстве отметили, что «некоторые приоритетные темы установлены во исполнение указов президента Российской Федерации». Условия проведения конкурсных отборов будут объявлены в конце года.