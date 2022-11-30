Шойгу назвал число прошедших обучение мобилизованных россиян

Министр обороны России Шойгу заявил, что 300 тысяч мобилизованных прошли обучение

Более 300 тысяч призванных по мобилизации россиян из армейского резерва прошли обучение на полигонах. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

По словам Шойгу, резервисты проходили обучение в течение двух месяцев. Он отметил, что обучение проходили и добровольцы.

«В учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи», — рассказал глава Минобороны России.

При этом Шойгу подчеркнул, что военнослужащие проходили обучение не только на российских, но и на белорусских полигонах.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.