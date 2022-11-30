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05:27, 30 ноября 2022Путешествия

Названо самое популярное авианаправление внутри России

Аналитики назвали самое популярное авианаправление по России в ноябре 2022 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Маршрут МоскваСанкт-Петербург стал самым популярным внутрироссийским авианаправлением в ноябре этого года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Туту» и маркетплейса «Сравни», которые приводит ТАСС.

Больше всего перелетов среди клиентов сервисом совершалось между этими городами. Доля данного направления составила 5,8 процента, а средний чек за авиабилет составляет 5 337 рублей туда-обратно.

На втором месте по востребованности оказался маршрут Москва — Сочи, а на третьем — Москва - Минеральные Воды. В топ-10 самых популярных направлений внутри России также вошли рейсы из Москвы в Екатеринбург, Калининград, Махачкалу, Казань, Уфу, Самару и из Санкт-Петербурга в Сочи.

Из заграничных стран у самостоятельных путешественников в ноябре на первом месте оказался Таджикистан. Также среди стран ближнего зарубежья востребованы Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Грузия.

Ранее аналитики раскрыли стоимость самых дорогих авиабилетов с отправлением в новогодние праздники, купленных россиянами.

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Екатерина Подвигина
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