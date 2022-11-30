В России оценили французские РСЗО на Украине

Эксперт Леонков: у ВСУ заканчиваются американские РСЗО HIMARS

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), поэтому Киеву отправлены французские LRU M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS). Такую оценку MK.RU привел военный эксперт Алексей Леонков.

«Ракеты, которые запускают системы залпового огня, мы сбиваем. По большому счету, нет никакой разницы какое это РСЗО — турецкое, американское, польское, немецкое... Опасность от французских LRU конечно же существует. И задача наших зенитных ракетных комплексов снять эту опасность», — заявил специалист.

По его мнению, эти поставки связаны не только с нехваткой самих систем, но также и снарядов к ним.

«США поставили Киеву партию из 16 HIMARS, потом еще 16. Дополнительно завезли мелкие партии MLRS и MARS II, но если посмотреть статистику российского военного ведомства, то эти комплексы выбиваются. Значит, нужны еще поставки», — сказал эксперт.

В ноябре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна получила от Франции четыре РСЗО LRU M270 MLRS.