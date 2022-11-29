Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:16, 29 ноября 2022Бывший СССР

Украина получила четыре реактивные системы залпового огня от Франции

Четыре французские РСЗО LRU M270 прибыли на Украину, сообщил министр обороны Резников

Фото: Globallookpress.com

Украина получила четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU M270 от Франции, сообщил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter.

Резников уточнил, что установки уже прибыли на Украину. «Это видимый результат дружбы между президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Спасибо министру обороны Франции Себастьену Лекорню, правительству и французскому народу», — добавил министр.

О том, что Франция рассматривает поставки реактивных систем залпового огня LRU для усиления украинских позиций, сообщалось в октябре. Данные системы способны наносить удары дальностью до 70 километров, при этом во французской армии имеется всего 13 подобных установок.

Ранее Париж передал Вооруженным силам Украины наземные зенитно-ракетные комплексы Crotale NG.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Украина получила четыре реактивные системы залпового огня от Франции
Брата премьер-министра Армении сбила машина
В Москве спрос на элитное жилье откатился на пять лет назад
Звезда Comedy Club назвал главную сложность на съемках шоу
В Иране освободили более 700 заключенных в честь победы на ЧМ
Фитнес-блогер развеяла самые популярные заблуждения о тренировках
В МИД России назвали условия для возобновления диалога с США по СНВ-3
Байдена заставят отчитаться за помощь Украине
В Москве установят памятник Юрию Шатунову
Камерунского вратаря выгнали из сборной во время чемпионата мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.