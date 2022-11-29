Украина получила четыре реактивные системы залпового огня от Франции

Четыре французские РСЗО LRU M270 прибыли на Украину, сообщил министр обороны Резников

Украина получила четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU M270 от Франции, сообщил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter.

Резников уточнил, что установки уже прибыли на Украину. «Это видимый результат дружбы между президентами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Спасибо министру обороны Франции Себастьену Лекорню, правительству и французскому народу», — добавил министр.

О том, что Франция рассматривает поставки реактивных систем залпового огня LRU для усиления украинских позиций, сообщалось в октябре. Данные системы способны наносить удары дальностью до 70 километров, при этом во французской армии имеется всего 13 подобных установок.

Ранее Париж передал Вооруженным силам Украины наземные зенитно-ракетные комплексы Crotale NG.