Владимир Путин открыл новый корпус Красноярского онкодиспансера

В Красноярском клиническом онкодиспансере им. А.И. Крыжановского открылся новый корпус

В Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере им. А.И. Крыжановского открылся новый корпус для круглосуточного и амбулаторного пребывания пациентов. Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи пообщался с губернатором края Александром Уссом и главным врачом онкодиспансера Русланом Зуковым, которые в этот момент находились в новом корпусе больницы. Об этом сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

«Здравоохранение — одна из приоритетных сфер, наши люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут. Надеюсь, в новом корпусе красноярского онкодиспансера работа будет поставлена на самом высоком уровне», — сказал Владимир Путин.

Александр Усс поблагодарил главу государства за внимание к Красноярскому краю, оказание финансовой и методической помощи. «Онкологический центр Красноярского края является одним из самых лучших и оснащенных в стране, и открытие нового корпуса – одно из масштабных и значимых событий для отечественного здравоохранения. Здесь все предусмотрено для качественного лечения. В планах у нас финальная часть проекта — создание стационара стоимостью около 800 миллионов рублей, где будет также отделение диагностики и отдельное подразделение лечебного плана», — отметил Александр Усс.

Кроме того, в территориях края формируется система центров амбулаторной онкологической помощи с возможностью проведения современной химиотерапии на местах. Сейчас их в крае уже 15, до 2024 года таких центров будет 20. Итогом системной работы по борьбе с онкозаболеваниями в крае почти на 35 процентов возросло выявление онкологии на ранних стадиях, серьезно улучшился эффект от лечения.

Модернизация Красноярского краевого онкодиспансера началась 10 лет назад, за эти годы в проект вложено около 10 миллиардов рублей. За это время построены и начали работать 6 лечебных корпусов общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, что существенно повысило качество и доступность специализированной высокотехнологичной помощи для пациентов.

Ввод нового корпуса завершил очередной этап масштабной модернизации онкодиспансера. Если раньше корпуса больницы размещались на правом и левом берегу города, то сейчас все отделения больницы находятся в одном месте — на улице 1-я Смоленская.

В новом 10-этажном корпусе больницы разместятся 7 отделений, рассчитанных на круглосуточное пребывание 260 пациентов, а также 64 пациента дневного стационара. На его строительство из краевого бюджета был выделен 1,775 миллиарда рублей.

В здании расположены 104 палаты. Это четырехместные и двухместные комнаты с просторными туалетами и душевыми. Есть и одноместные палаты — они предназначены для пациентов с иммунодефицитом. В каждой комнате предусмотрены современные кровати, которые подстраиваются под положение тела, тумбочки, панели с кнопками экстренного вызова врача или медицинской сестры.

«В новом корпусе есть все необходимое оборудование и техника, созданы оптимальные условия для оказания помощи пациентам. Отделения полностью укомплектованы кадрами. Палаты начинают постепенно заполняться пациентами — сейчас их здесь около 60, и они находятся под большим впечатлением от возможностей центра и условий размещения», — рассказал главный врач онкодиспансера Руслан Зуков.