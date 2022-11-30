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10:00, 30 ноября 2022Экономика

Билайн нашел способ оплачивать популярные иностранные сервисы

Билайн нашел способ оплачивать Spotify, PlayStation Network и другие иностранные сервисы

Фото: Yuya Shino / Reuters

Билайн предложил своим абонентам возможность оплачивать услуги и совершать покупки в популярных иностранных сервисах прямо со счета мобильного телефона. Соответствующая опция появилась на сайте оператора.

В разделе «Оплата услуг» под пунктом «Развлечения» стал доступен ряд функций: продление подписки на Spotify, пополнение счета аккаунта Amazon, покупка игр в PlayStation Network или приобретение PlayStation Store Card.

Также абоненты билайна смогут совершать внутриигровые покупки в Minecraft, Roblox, PUBG Mobile, Mobile Legends и в других играх.

Это работает просто. После того, как пользователь выбирает конкретный сервис, который хочет оплатить, ему нужно указать свою почту, на которую будет отправлен код активации. После того, как нужная сумма будет списана со счета мобильного телефона, клиент билайна получит подтверждение оплаты по SMS. Комиссии за совершение этих покупок оператор не берет.

Стоит отметить, что аккаунты пользователей в иностранных сервисах, которые они пробуют оплатить, должны соответствовать ряду условий, в частности, быть зарегистрированными в регионе, отличном от РФ.

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Татьяна Романова
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