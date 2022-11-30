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20:56, 30 ноября 2022Силовые структуры

Сбывавший наркотики в четырех регионах России глава ОПС предстанет перед судом

В Саратове осудят сбывавшего синтетические наркотики в четырех регионах России главу ОПС

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения по делу в отношении руководителя организованного преступного сообщества (ОПС) Сергея Паньшина, сбывавшего синтетические наркотики в четырех регионах России. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Ему предъявили обвинение в подделке документов, создании ОПС, незаконном производстве, пересылке и сбыте наркотических средств, а также в покушении на их сбыт. Расследованием занимался Следственный департамент МВД России. Материалы дела направлены в Заводской районный суд Саратова.

По версии следствия, Паньшин возглавлял ОПС, в которое входили более 27 участников. Они совершили не менее 54 особо тяжких преступлений. С августа 2016-го по июль 2018 года они продавали наркотики через интернет-магазины в Воронежской, Курской, Белгородской и Саратовской областях.

В ходе следственных действий у соучастников было изъято более 20 килограммов наркотиков.

Соучастники обвиняемого уже осуждены в Курске и Саратове.

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Елизавета Новикова
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