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09:03, 30 ноября 2022Наука и техника

Стероидные инъекции усугубили проявления коленного остеоартроза

Medical Xpress: инъекции кортикостероидами усугубили проявления коленного остеоартроза

Фото: RSNA and Upasana Upadhyay Bharadwaj, M.D.

Команда международных ученых выявила, что инъекции стероидов, традиционно используемые больными остеоартрозом коленного сустава, могут усугублять проявления заболевания. Результаты двух работ на эту тему были представлены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA), кратко описывает их Medical Xpress.

Оба исследования проводились на выборке пациентов из Инициативы по остеоартриту (The Osteoarthritis Initiative) с остеоартритом коленного сустава, за которыми наблюдали в течение 14 лет.

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В первом исследовании специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили данные 210 участников, 70 из которых получали инъекции, а также контрольную группу из 140 человек. Из 70 пациентов, получивших внутрисуставные препараты, 44 вводили кортикостероиды, а 26 — гиалуроновую кислоту. Участникам провели МРТ во время инъекции, за два года до и после нее.

Авторы обнаружили, что инъекции кортикостероидов в коленный сустав были в значительной степени связаны с прогрессированием остеоартрита, особенно в латеральном мениске, латеральном и медиальном хрящах. Подобной корреляции не было замечено при введении гиалуроновой кислоты: по сравнению с контрольной группой у них наблюдалось снижение прогрессирования остеоартроза, особенно при поражении костного мозга.

Во втором исследовании ученые из Чикагской медицинской школы Университета медицины и науки имени Розалинд Франклин сравнили прогрессирование остеоартроза у пациентов, которые получали инъекции кортикостероидов и гиалуроновой кислоты, на рентгеновских снимках.

Команда отобрала группу из 150 пациентов, в том числе 50 пациентов, которые получали инъекции кортикостероидов, 50, которые получали инъекции гиалуроновой кислоты, и 50, которым не вводили никаких препаратов в течение 36-месячного периода. По сравнению с пациентами, которые получали инъекцию гиалуроновой кислоты или вообще не получали никакого лечения, у пациентов, которым вводили кортикостероиды, значительно чаще наблюдалось прогрессирование остеоартроза, включая сужение медиального суставного пространства, что является признаком заболевания.

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Елена Апазиди
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