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14:55, 30 ноября 2022Россия

Число пострадавших из-за пожара на российской ТЭЦ снова выросло

Минздрав заявил, что число пострадавших из-за пожара на ТЭЦ-9 в Перми выросло до пяти
СюжетПожар в Перми

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Число пострадавших из-за пожара на ТЭЦ-9 в Перми выросло до пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Пермского края.

В пресс-службе ведомства сообщили, что к медикам на месте пожара обратились еще трое мужчин. По словам врачей, они находятся в удовлетворительном состоянии. От госпитализации пострадавшие отказались.

Ранее Минздрав сообщал, что один из пострадавших скончался после безуспешной попытки врачей реанимировать его. Кроме того, еще два человека остаются в ожоговом отделении.

О пожаре на теплоэлектростанции в Перми стало известно 30 ноября. По данным МЧС, к возгоранию привели ремонтные работы на кровле одного из цехов. В свою очередь, рабочие ТЭЦ заявили, что пожар начался после взрыва газовой турбины. Официального подтверждения этой версии не было.

ТЭЦ-9 — крупнейшая электростанция Перми. Она обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла части города.

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Константин Лысяков
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