В Львовской области решили запретить деятельность УПЦ московского патриархата

Деятельность УПЦ Московского патриархата решили запретить во Львовской области

Депутаты Львовского областного совета решили запретить в регионе деятельности религиозных организаций Украинской православной церкви (УПЦ) московского патриархата. Об этом сообщается на сайте органа власти.

Депутаты обратились к Верховной раде с просьбой внести изменения в законодательство. Также областной совет рекомендовал органам местного самоуправления региона способствовать изменению подчиненности общин УПЦ в канонических и организационных вопросах. Для этого предлагается провести собрания религиозных общин для принятия дополнений в уставы.

Также депутаты решили обратиться в правоохранительные органы и ВСУ, чтобы обеспечить сохранность имущества религиозных организаций, которые решили перейти к другим конфессиям.

Ранее сообщалось, что священнослужители УПЦ собрались судиться с депутатом Верховной Рады Соломией Бобровской и бывшим нардепом Андреем Лозовым из-за обвинений в связях с Россией.