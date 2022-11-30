Участников Russian Creative Awards ждет первая опера о креативных индустриях

Участников Russian Creative Awards ждет первая в мире опера о креативных индустриях

Победители и номинанты Российской национальной премии в сфере креативных индустрий станут участниками мировой премьеры. Церемония награждения состоится 1 декабря на площадке концертного зала «Зарядье» в Москве, где впервые будет показана уникальная опера о креативных индустриях.

Russian Creative Awards — кросс-отраслевая премия, которая объединяет все 16 креативных индустрий. Церемония награждения будет представлять собой уникальный творческий продукт. В этот день концертный зал превратится в настоящий пантеон для новых героев креативных индустрий. Происходящее на сцене действие будет состоять как из классических, так и из современных элементов.

Концепция церемонии Russian Creative Awards 2022 — это уникальное переосмысление формата премии в жанре музыкально-драматического действия. По замыслу организаторов, инновационный подход к проведению мероприятия выбран в соответствии с креативным духом церемонии и объединяет в себя две большие культурные традиции.

«Для нас премия — это, прежде всего, высокая награда для представителей креативного бизнеса. Ее статус и значимость стимулируют нас к тому, чтобы создавать необычную, креативную, запоминающуюся церемонию награждения. Безусловно, мы хотим удивить, но еще больше хотим, чтобы люди, посмотрев нашу постановку, задумались, возможно, что-то поменяли в себе и в конечном счете, стали чуть лучше. В этом году именно с этой целью придумана такая уникальная программа: когда античные сюжеты переосмысляваются через современную призму. К работе подключились лучшие в своем деле: постановщики, режиссеры, музыканты. И я с нетерпением жду этого вечера, чтобы ее увидеть», — отмечает руководитель Роскультцентра, директор форума «Российская креативная неделя» и Russian Creative Awards Марина Абрамова.

Музыкальный и художественный материал собирался и обрабатывался специально под концепцию мероприятия. Режиссером-постановщиком церемонии выступает Юрий Квятковский — режиссер, помощник художественного руководителя театра «Практика», педагог Школы-студии МХАТ, член жюри Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» 2022 года. Композитор — Петр Айду, пианист, идеолог и председатель правления первого симфонического оркестра «Персимфанс».

Церемония – это синтез греческого эпоса и новых идей современных творцов. На площадке КЗ «Зарядье» будет создан Пантеон, который встретит новых героев креативных индустрий. В основе действия – опера. По замыслу авторов, музыка передает настроение и вплетает в себя разные эпохи: античные мотивы, барочная увертюра как контрапункт перехода из прошлого в будущее, современные электронные композиции. Здесь каждый лауреат – это строитель нового будущего, а зрители – свидетели и участники этого действия.

К реализации авторской задумки были привлечены несколько самобытных коллективов. Так, авторская музыка прозвучит в исполнении Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова ВГТРК и Российского рогового оркестра из Санкт-Петербурга. Перед зрителями выступит «хор нового поколения» — вокальный ансамбль Intrada. Оперные партии исполнит солистка Московского театра музыки и поэзии Надежда Гулицкая.

«Нас, создателей церемонии, вдохновляет античность как отправная точка. Практически у каждого креативного направления в Древней Греции был свой покровитель, свое божество. В структуре оперного действия именно такие персонажи и будут приветствовать номинантов и лауреатов. Мы хотим построить Пантеон — но не условный, и не только смысловой, а настоящий, из физических объектов. Каждый победитель премии будет представлен в этом городе своим собственным объектом», — рассказывает Юрий Квятковский.

В ходе развития сюжета, с каждой новой номинацией, объекты будут трансформироваться в символы города будущего, приобретая цвет, новые футуристические и эстетичные очертания. Так, победителя в номинации «Меценат года» объявит покровитель творческого духа Пегас, а «Открытие года» — непокорный титан Прометей. Финальная же партитура будет собрана из всех задействованных элементов.

В этом году на соискание премии Russian Creative Awards были поданы около двух тысяч заявок. Из них экспертный совет сформировал шорт-лист, в который вошли 50 наиболее достойных проектов и номинантов. Весь список номинантов опубликован на сайте Премии. Большому жюри предстоит определить победителей в 10 номинациях: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Креативное пространство года», «Культурный код», «Событие года», «Креативный регион», «Креативный социальный проект». Также в этом году была учреждена «Специальная номинация», в которой победителя выберет организационный комитет Премии из общего числа заявок.

