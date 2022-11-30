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03:58, 30 ноября 2022Бывший СССР

Россияне стали чаще обращаться за ВНЖ в Армении

РБК: число временных регистраций россиян в Армении увеличилось в четыре раза

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Число временных регистраций граждан России в Армении увеличилось в несколько раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на полицию Армении.

По данным издания, с 21 сентября по 11 ноября по месту пребывания зарегистрировались 2820 россиян. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнили в армянском ведомстве. Тогда временную регистрацию получили 722 российских гражданина.

Кроме того, граждане РФ также стали чаще обращаться за получением вида на жительство (ВНЖ). Так, за полтора месяца было подано 708 заявлений. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время процент получивших ВНЖ в этот промежуток времени сократился: если в этом году документы выдали 273 россиянам, то в 2021 году за это время ВНЖ получили 257 человек из 277.

Ранее российский путешественник побывал в Армении и назвал моменты, к которым нужно заранее подготовиться перед поездкой в республику бывшего СССР. В первую очередь блогер предупредил, что в Армении наличные деньги можно снять в любом банкомате, но только в национальной валюте, драмах. Комиссия, как правило, составляет один процент, а «курс чуть хуже, чем в обменниках». Также, по наблюдениям мужчины, банковские карты принимали везде, за исключением мелких лавок и магазинов.

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Марина Совина
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