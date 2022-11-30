В Москву привезли главаря одной из самых жестоких группировок 1990-х

В Москву этапирован лидер ОПГ «29-й комплекс» по делу экс-ректора Казанского университета

В СИЗО Москвы этапировали главаря одной из самых жестоких группировок 1990-х — ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Саляхова, известного в криминальных кругах как Алик Большой, для участия в расследовании уголовного дела бывшего ректора Казанского государственного федерального университета Ильшата Гафурова, которого следствие считает заказчиком убийства криминального авторитета из Елабуги Айдара Исрафилова в 1999 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Привезенный в столицу Саляхов отбывает 25-летний срок за особо тяжкие преступления. В 2021 году лидер ОПГ заявил о новом эпизоде в своей криминальной карьере и дал показания, что по заказу Гафурова организовал убийство Исрафилова, которого застрелили у спортивного комплекса ЦСКА в Москве. Его показания против экс-ректора подтвердили еще два участника ОПГ, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Они заявили, что Гафуров был подстрекателем убийства Исрафилова.

Саляхов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой. Его будут судить в особом порядке, предусматривающем наказание ниже низшего предела.

Гафуров свою вину не признает, его адвокаты считают, что участники ОПГ могли оговорить экс-ректора, чтобы досрочно выйти на свободу.

В 2006 году Верховный суд Татарстана признал виновными Саляхова и 30 его подручных в 21 убийстве, десяти покушениях, похищениях и вымогательствах. Все они получили длительные сроки.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших и жестоких преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 1990-е и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны.