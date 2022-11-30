Шойгу заявил об увеличении числа военных учебных центров в России

Глава Минобороны Шойгу заявил об увеличении числа военных учебных центров в РФ до 120

Число военных учебных центров при федеральных вузах в России будет увеличено до 120. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Министр пояснил, что 16 военных учебных центров будет создано при федеральных государственных вузах страны. По словам Шойгу, Минобороны реализует данное направление совместно с министерством науки и высшего образования с 2021 года.

«За это время было образовано восемь новых центров. Уже тысяча студентов прошли в них военное обучение», — отметил он.

Шойгу подчеркнул, что увеличение числа таких центров при вузах позволит осуществлять военную подготовку по востребованным направлениям деятельности Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны сообщил, что студенты коммерческих вузов с государственной аккредитацией не подлежат частичной мобилизации.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.