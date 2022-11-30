Девочка отбилась от вцепившейся в нее акулы

TCPalm: в США девочка отбилась от вцепившейся в ее ногу акулы

Десятилетняя Жасмин Карни из штата Флорида, США, отбилась от акулы во время купания. Об этом сообщает TCPalm.

Девочка отправилась на пляж вместе с бабушкой и младшим братом. Она купалась в океане, когда в ее ногу вцепилась акула. «Было больно. Я пнула ее и выбежала из воды», — рассказывает Карни. Девочка прибежала к бабушке, и та позвала на помощь спасателей.

На ногу Карни наложили жгут, чтобы остановить кровотечение. После этого ее вертолетом доставили в больницу. Девочка перенесла операцию, в ходе которой ей зашили глубокие рваные раны на лодыжке. Хирург, проводивший операцию, был удивлен спокойствию и позитивному настрою пострадавшей. Он сообщил, что девочка должна полностью восстановиться в течение двух месяцев.

По словам Карни, ей удается оставаться спокойной благодаря младшему брату. «Он довольно любопытный. Я должна сохранять спокойствие, потому что знаю, что он не хотел бы, чтобы я боялась. Он самый лучший младший брат в мире», — утверждает она.

Ранее 50-летняя жительница США Лин Ютронич пережила нападение акулы во время купания и рассказала о произошедшем. Женщина призналась, что до сих пор приходит в себя после случившегося.