Пережившая нападение акулы женщина рассказала о случившемся

ABC News: акула напала на 50-летнюю женщину у побережья Калифорнии

50-летняя жительница США Лин Ютронич пережила нападение акулы во время купания и рассказала о случившемся. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в пятницу, 4 ноября. Ютронич плавала у побережья округа Сан-Диего, штат Калифорния, когда почувствовала, как что-то вытолкнуло ее из воды. По словам женщины, она сразу поняла, что на нее напала акула. «Я почувствовала сильный удар прямо между ног. Мне было очень больно. Акула толкнула меня, а затем подбросила над водой», — рассказала она.

После этого хищник вцепился в ногу отдыхающей и сжал челюсти. Удерживая хватку, акула один раз сильно дернула головой, а затем разжала челюсти и уплыла. Друг Ютрович, плавающий в тот день с ней, стал свидетелем произошедшего. Он помог женщине, получившей серьезные травмы, выбраться на берег. Спасатели и бригада скорой помощи оказали первую помощь пострадавшей, а затем доставили ее в больницу.

Сейчас Ютрович восстанавливается в больнице. Женщина призналась, что до сих пор приходит в себя после случившегося.

Ранее сообщалось, что в Австралии трехметровая акула-людоед прокусила каяк подростка, который участвовал в соревнованиях. После нападения акулы мероприятие отменили, а пляж закрыли для посещения.