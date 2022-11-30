У Южной Кореи появилась угроза серьезнее КНДР

Nikkei Asia назвала КНР более серьезной угрозой для Южной Кореи, чем КНДР

Большинство граждан Южной Кореи назвало Китай, а не КНДР, главной угрозой для республики. Об этом пишет японская газета Nikkei Asia.

Согласно проведенному опросу, 55 процентов респондентов видят Пекин через десять лет главной угрозой для Сеула, несмотря на широкое экономическое партнерство двух стран. Газета указывает на резкую реакцию Китая на размещение американских систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD на территории Южной Кореи в 2016 году. В ответ на это Китай ввел санкции против южнокорейских компаний и физлиц, включая даже артистов.

Автор материала отмечает, что желание Южной Кореи обзавестись собственным ядерным оружием также идет вразрез с амбициями Китая в регионе. «Китай может жить с Северной Кореей, обладающей ядерным оружием, но ядерная Южная Корея не будет соответствовать интересам Пекина в регионе», — цитирует издание сотрудника военно-аналитического центра RAND Corporation Су Кима.

Эксперт добавил, что Китай воспримет появление собственного ядерного арсенала у Южной Кореи как угрозу, связанную с расширением влияния США на полуострове.