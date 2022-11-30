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16:04, 30 ноября 2022Мир

В НАТО захотели меньше зависеть от Китая

Генсек НАТО Столтенберг заявил о желании членов альянса меньше зависеть от Китая

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Страны НАТО приняли решение снизить свою зависимость от Китая, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня министры рассмотрели амбициозное военное развитие Китая, его технологический рывок и растущую гибридную и кибернетическую активность», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО.

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По словам Столтенберга, украинский конфликт побуждает НАТО к «переоценке зависимости от авторитарных режимов», от Китая в частности. «Мы, конечно продолжим торговать и экономически взаимодействовать с Китаем, но мы должны быть осведомлены о наших зависимостях, снижать наши уязвимости и управлять рисками», — заключил он.

Встреча министров иностранных дел стран-участниц НАТО проходит в Бухаресте с 29 по 30 ноября.

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Глеб Бажуткин
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