В НАТО захотели меньше зависеть от Китая

Генсек НАТО Столтенберг заявил о желании членов альянса меньше зависеть от Китая

Страны НАТО приняли решение снизить свою зависимость от Китая, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня министры рассмотрели амбициозное военное развитие Китая, его технологический рывок и растущую гибридную и кибернетическую активность», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО.

По словам Столтенберга, украинский конфликт побуждает НАТО к «переоценке зависимости от авторитарных режимов», от Китая в частности. «Мы, конечно продолжим торговать и экономически взаимодействовать с Китаем, но мы должны быть осведомлены о наших зависимостях, снижать наши уязвимости и управлять рисками», — заключил он.

Встреча министров иностранных дел стран-участниц НАТО проходит в Бухаресте с 29 по 30 ноября.