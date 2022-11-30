ВСУ обстреляли еще один российский населенный пункт

Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Суземка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли еще один российский населенный пункт — село Суземка в приграничной Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, из-за обстрела в поселке есть повреждения и перебои со светом.

«В результате обстрела ВСУ территории Суземского района в поселке Суземка нарушено электроснабжение», — рассказал Богомаз.

Есть ли при обстреле пострадавшие, глава региона не уточнил.

Ранее сегодня под обстрел попали поселки Красное в Белгородской области и Теткино в Курской области.