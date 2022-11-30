Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 30 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли еще один российский населенный пункт

Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Суземка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли еще один российский населенный пункт — село Суземка в приграничной Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, из-за обстрела в поселке есть повреждения и перебои со светом.

«В результате обстрела ВСУ территории Суземского района в поселке Суземка нарушено электроснабжение», — рассказал Богомаз.

Есть ли при обстреле пострадавшие, глава региона не уточнил.

Ранее сегодня под обстрел попали поселки Красное в Белгородской области и Теткино в Курской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Очевидцы назвали причину пожара на российской ТЭЦ
Московские школьники начнут готовиться к ЕГЭ по-новому
В Запорожье заявили об уничтожении 100 солдат ВСУ при попытке прорыва
В Одесской области демонтировали памятник Пушкину
В России рассказали о восстановлении трофейных украинских танков
Японские истребители поднимались в воздух из-за военных самолетов России и Китая
В росте рейтинга одобрения Байдена в США усомнились
Путин назвал скромными зарплаты в социальной сфере
Приднестровье продлило режим ЧП в экономике до конца 2022 года
Москвичи вспомнили о советском прототипе IKEA
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.