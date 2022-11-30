ВСУ обстреляли еще один российский населенный пункт
Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ поселка Суземка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли еще один российский населенный пункт — село Суземка в приграничной Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, из-за обстрела в поселке есть повреждения и перебои со светом.
«В результате обстрела ВСУ территории Суземского района в поселке Суземка нарушено электроснабжение», — рассказал Богомаз.
Есть ли при обстреле пострадавшие, глава региона не уточнил.
Ранее сегодня под обстрел попали поселки Красное в Белгородской области и Теткино в Курской области.