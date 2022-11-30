В граничащем с Украиной регионе два снаряда ВСУ попали в жилой дом

Курский губернатор Старовойт сообщил о попадании двух снарядов ВСУ в жилой дом в Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он уточнил, что два украинских снаряда упали на жилой дом. Никто не пострадал. Всего зафиксировано не менее шести прилетов.

Из-за украинского обстрела в доме загорелась кровля, сообщил Старовойт и подчеркнул, что пожарные уже приступили к тушению пожара, угрозы распространения огня нет.

Курский губернатор пообещал оказать жильцам пострадавших территорий необходимую помощь.

29 ноября ВСУ тоже обстреляли поселок Теткино. Из-за атаки были повреждены объекты энергоснабжения, в связи с чем часть поселка была обесточена. Всего зафиксировали не менее десяти прилетов.

19 октября Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.