Лавров назвал табу для любой ядерной державы

Лавров заявил о необходимости избегать любых военных столкновений между ядерными державами

Странам, обладающим ядерным оружием, необходимо избегать любого военного столкновения, поскольку эскалация может приобрести неконтролируемый характер. Такой позиции придерживается Москва, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Цитату приводит РИА Новости.

«Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений», — добавил министр.

При этом, по словам Лаврова, западные державы не соблюдают это правило. Министр убежден, что они, в частности, «буквально толкают» Украину на продолжение конфликта. Он назвал его войной, «ведущейся Западом против Российской Федерации».

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась ранее заявил, что даже в нынешней напряженной ситуации применение ядерного оружия исключено «при понимании всех субъектов мировой политики».