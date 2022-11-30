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14:37, 30 ноября 2022Россия

Опубликован список пострадавших при мощном пожаре на российской ТЭЦ

РЕН ТВ опубликовал список пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми

Фото: Telegram-канал «Жесть | Пермь»

В результате мощного пожара на российской ТЭЦ-9 в Перми пострадали три человека, один из них погиб. Список и подробности о травмах публикует РЕН ТВ.

Погибший — 31-летний Столович С.В. получил 40 процентов ожогов тела. Пострадали 55-летний Чудинов В.Н. и некий 39-летний Хусадинов. Оба получили 10-15 процентов ожогов лица и рук 1-2 степени.

О пожаре на одной из пермских теплоэлектроцентралей стало известно ранее 30 ноября. Причиной возгорания назвали ремонтные работы на кровле одного из цехов.

ТЭЦ-9 является крупнейшей станцией в Перми, которая обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла части города.

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Евгения Куликова
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