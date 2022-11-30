Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:47, 30 ноября 2022Россия

Москвич забыл в вагоне метро урну с прахом

Москвич забыл в вагоне метро урну с прахом брата жены

Фото: Кирилл Зыков : /Агентство «Москва»

Житель Москвы забыл урну с прахом родственника жены в вагоне метро. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.

«К правоохранителям обратилась москвичка и рассказала, что ее супруг забыл в вагоне метро сумку, в которой была урна с прахом. Прах принадлежал ее брату», — рассказал собеседник агентства.

Сам инцидент произошел 24 ноября. По данным mk.ru, мужчина вышел из Николо-Архангельского крематория, откуда забирал прах умершего, положил урну в сумку и дошел до ближайшего метро. При выходе из вагона он забыл про сумку и вспомнил о ней только на эскалаторе.

Позже выяснилось, что в депо поезд прибыл уже без урны. Ни в бюро находок, ни в метро урна так и не нашлась.

Ранее в Свердловской области семья похоронила чужого человека вместо пропавшего в лесу сына. Инцидент произошел в городе Богдановичи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о взятии под контроль Авдеевки в ДНР
Минобороны отчиталось об успешных действиях по освобождению села Водяное в ДНР
Захарова предрекла всему миру проблемы из-за потолка цен на российскую нефть
Сотрудники силовых ведомств приехали на завод Toyota в Петербурге
11 человек пострадали при столкновении двух трамваев в российском регионе
Сотрудники ДПС спасли замерзающих на трассе супругов и помогли починить их авто
В Москве появился памятник Туполеву
Захватившие 100 тысяч долларов США вооруженные налетчики задержаны в Москве
Названа самая популярная у российских туристов республика бывшего СССР
Назван предположительный уровень потолка цен на нефть из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.