Москвич забыл в вагоне метро урну с прахом брата жены

Житель Москвы забыл урну с прахом родственника жены в вагоне метро. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.

«К правоохранителям обратилась москвичка и рассказала, что ее супруг забыл в вагоне метро сумку, в которой была урна с прахом. Прах принадлежал ее брату», — рассказал собеседник агентства.

Сам инцидент произошел 24 ноября. По данным mk.ru, мужчина вышел из Николо-Архангельского крематория, откуда забирал прах умершего, положил урну в сумку и дошел до ближайшего метро. При выходе из вагона он забыл про сумку и вспомнил о ней только на эскалаторе.

Позже выяснилось, что в депо поезд прибыл уже без урны. Ни в бюро находок, ни в метро урна так и не нашлась.

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