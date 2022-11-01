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12:34, 1 ноября 2022Россия

Российская семья похоронила чужого человека вместо пропавшего в лесу сына

В Свердловской области семья похоронила чужого человека вместо пропавшего в лесу сына

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области после похорон 38-летнего мужчины выяснилось, что семья простилась с чужим человеком. Об этом сообщает e1.ru

Инцидент произошел в городе Богдановичи. 26 августа работавший егерем Станислав Лазуков выехал в лес из охотничьего домика в Туринском районе и пропал. Поиски велись долго. Когда тело нашли, его было невозможно опознать: руки объедены, голова мумифицирована.

Путаница произошла 24 октября в морге Туринской центральной больницы, где хранилось тело. «Нам сказали, что в морге он лежит один в черном мешке. С нами были сотрудники ритуального дома "Ангел", труп мы забирали сами, сопровождающих морга и больницы с нами не было. Нам только на санпропускнике дали ключ и сказали: "Идите забирайте тело в черном мешке слева". Оказалось, труп был не один», — сообщила родственница погибшего россиянина.

Позже выяснилось, что похоронили не того человека. Спустя четыре дня пришлось делать перезахоронение тел.

Главврач врачом Туринской центральной больницы пояснил, что хоть помещение морга и принадлежит медучреждению, в подобных случаях там работают судмедэксперты Следственного комитета, а не местный патологоанатом. «Это же был труп судебный, его выдает судебный медик, больница здесь не при чем. Здание морга арендует Бюро судебной медицины. В больнице есть патологоанатом и есть судебный медик, который никакого отношения к нам не имеет», — сказал врач.

В феврале в Нижнем Новгороде родственники обнаружили подмену покойника во время похорон: сотрудники ритуальной службы перепутали автобусы, в которых везли трупы на кладбище.

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Евгения Куликова
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