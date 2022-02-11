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В российском морге перепутали трупы и выдали родственникам тела чужих людей

В Нижнем Новгороде родственники обнаружили подмену покойника во время похорон

Фото: Pixabay.com

Сотрудники ритуальной службы в Нижнем Новгороде перепутали автобусы, в которых везли трупы на кладбище, передает РЕН ТВ.

Как уточнили близкие одного из погибших, сначала они заметили, что крышка гроба больше, чем сам гроб. После отпевания тело начали выносить. Крышка гроба упала и только потом родственники увидели, что собирались похоронить не отца, а чужого человека. «Крышка съехала, смотрим — там не отец, а другой человек», — уточнил сын покойного. Жена погибшего добавила, что на супруге была не та одежда, которую они заказывали для похорон.

Родственники винят во всем ритуальную службу и больницу. Работник ритуальной службы объяснил путаницу тем, что морг переполнен трупами. «Перепутали автобусы, в морге очень много покойных, очень много покойных, просто ну караул что творится», — отметил он.

В октябре 2021 года работники морга в Ртищево Саратовской области выдали родственникам тело чужой бабушки. О подмене близкие узнали только во время похорон.

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Марина Совина
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