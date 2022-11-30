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09:38, 30 ноября 2022Силовые структуры

Двоих россиян осудили на 16 лет за убийство 19-летнего юноши во время ссоры

На Сахалине осудили на 16 лет колонии двоих мужчин, избивших и утопивших юношу

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области

На Сахалине суд приговорил к 16 годам лишения свободы 22-летнего и 25-летнего местных жителей за убийство 19-летнего юноши. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

22-летний россиянин признан виновным по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 161 («Грабеж») УК РФ, а 25-летний — по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 175 («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в начале ноября 2020 года потерпевший выпивал с друзьями в квартире на улице 30 лет Победы. Он передал знакомой сильнодействующий лекарственный препарат, в связи с чем фигуранты разозлись и начали ссориться с юношей. Мужчины стали избивать жертву руками, ногами и ножкой от стула. Затем они отвели молодого человека с лес, похитили телефон и продолжили бить. Потерпевший потерял сознание, а его тело бросили в реку. Отмечается, что юноша погиб от асфиксии при утоплении.

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Екатерина Власова
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