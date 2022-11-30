Производителей и импортеров вейпов задумали обязать их перерабатывать

РЭО предложил обязать производителей вейпов перерабатывать их или платить экосбор

В России задумали обязать производителей вейпов перерабатывать их или платить экологический сбор. Об этом сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО), пишет ТАСС.

В частности, электронные сигареты предлагается включить в перечень товаров расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Как уточнил глава РЭО Денис Буцаев, в год на свалки попадает более 2 тысяч тонн таких неперерабатываемых отходов: разлагаться они будут «десятки, если не сотни лет». При этом на переработку подобные устройства не направляются: их сложно отобрать в потоке отходов из-за небольшого размера и наличия множества компонентов.

Однако, подчеркнул Буцаев, каждый элемент электронной сигареты теоретически можно переработать. «Так эти товары получат шанс на вторую жизнь. РЭО уже готовил такое предложение в рамках совершенствования РОП по итогам встречи с одной из табачных компаний», — отметил он.

Ранее Минпромторг заявил, что обязательная маркировка вейпов в России может начаться 15 декабря. В министерстве уточнили, что многоразовые электронные устройства, которые нагревают указанные жидкости или генерируют из них, например, аэрозоль, не будут подлежать маркировке.