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21:30, 24 ноября 2022Россия

Минпромторг анонсировал начало маркировки вейпов

В Минпромторге России заявили, что маркировка вейпов может начаться с 15 декабря

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В России с 15 декабря может начаться обязательная маркировка вейпов. Дату анонсировала пресс-служба Минпромторга, сообщает ТАСС.

По информации агентства, ведомство внесло в правительство проект постановления, который предусматривал досрочное завершение эксперимента по маркировке никотинсодержащих жидкостей и начало обязательной маркировки жидкостей с 1 ноября.

«В настоящее время указанный проект постановления в редакции, предусматривающей начало обязательной маркировки никотинсодержащих жидкостей с 15 декабря 2022 года, находится в правительстве», — отметили в Минпромторге.

В министерстве уточнили, что многоразовые электронные устройства, которые нагревают указанные жидкости или генерируют из них, например, аэрозоль, не будут подлежать маркировке.

8 сентября стало известно, что в Минздраве России поддержали инициативу наносить на вейпы информацию о вреде их использования. В ведомстве готовы разработать соответствующие эскизы.

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Юлия Мискевич
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