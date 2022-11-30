Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:31, 30 ноября 2022Интернет и СМИ

Врач развеял миф об авитаминозе

Иммунолог Андрей Продеус заявил, что авитаминоз не является сезонным состоянием

Фото: Shutterstock

Врач-иммунолог и педиатр, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял распространенный миф об авитаминозе. Особенности этого состояния он раскрыл в видео, опубликованном в его Telegam-канале.

Вопреки популярному мнению, авитаминоз, как указал специалист, почти никогда не является сезонным состоянием. По словам Продеуса, значительная нехватка витаминов обусловлена пищевыми привычками. «Не будет авитаминоза при разнообразном полноценном питании, в которое входят и овощи, и фрукты, и рыба, и мясо, и птица, и орехи, и злаковые», — заверил врач.

При этом всегда считалось, что большее количество витаминов человек получает с овощами и фруктами, добавил он. Продеус также заявил, что в прошлом сезонность в этих продуктах действительно присутствовала. «Но современная жизнь приучила нас к хорошему. У нас почти в любой сезон есть зелень, овощи и фрукты в наших магазинах на территории всей страны», — сказал медик.

Ранее Продеус также предупредил об опасности сосудосуживающих капель от насморка. Он сообщил, что такие средства могут вызывать зависимость.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Совфед одобрил отставку Кудрина
Отец двух инвалидов оказался в зоне СВО после решения об отправке домой
Грабитель хотел задушить туристку на популярном курорте Европы и попал на видео
Сенат США одобрил законопроект о легализации однополых браков
В России испытали оборудование тральщика «Анатолий Шлемов»
Украинские военные начали заваливать позиции России телами бойцов
Мужчина по совету астролога показал язык ядовитой змее и едва не лишился жизни
Стрелявшего в земляков и полицейского россиянина приговорили к 21 году колонии
Определены города Подмосковья с подешевевшим жильем
Автомобили «Москвич» задумали внедрить в такси и каршеринг
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.