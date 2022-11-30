Минобороны России заявило об уничтожении поставленного ВСУ западного вооружения

Спикер Минобороны Конашенков заявил об уничтожении вооружения, поставленного ВСУ Западом

Российские войска уничтожили несколько единиц вооружения, поставленного Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, российская артиллерия уничтожила две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, произведенные в США, и взвод гаубиц М777.

Он уточнил, что РЛС были уничтожены в районе поселков Миньковка и Часов Яр в Донецкой народной республике, а артиллерийские системы М777 — в Харьковской области Украины.

По уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 391 зенитный ракетный комплекс,

6903 танка, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня и 3634 орудия полевой артиллерии ВСУ.