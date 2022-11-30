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14:23, 30 ноября 2022Россия

Минобороны России заявило об уничтожении поставленного ВСУ западного вооружения

Спикер Минобороны Конашенков заявил об уничтожении вооружения, поставленного ВСУ Западом

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские войска уничтожили несколько единиц вооружения, поставленного Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, российская артиллерия уничтожила две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, произведенные в США, и взвод гаубиц М777.

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Он уточнил, что РЛС были уничтожены в районе поселков Миньковка и Часов Яр в Донецкой народной республике, а артиллерийские системы М777 — в Харьковской области Украины.

По уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 391 зенитный ракетный комплекс,
6903 танка, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня и 3634 орудия полевой артиллерии ВСУ.

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Марк Леонов
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