Российские части постоянной готовности обеспечат вооружением на 97 процентов

Шойгу заявил об обеспечении частей постоянной готовности вооружением на 97% в 2023 году

Российские воинские части постоянной готовности в 2023 году обеспечат вооружением на 97 процентов. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, его запись опубликована в Telegram-канале министерства.

«В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в полтора раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97 процентов», — сообщил Шойгу.

Министр отметил, что важно сохранить максимально возможный объем производства и организовать опережающие поставки для российских войск.

На этом же совещании Шойгу рассказал, что число военных учебных центров при федеральных вузах в России будет увеличено до 120. Работу в этом направлении Минобороны реализует совместно с министерством науки и высшего образования с 2021 года.