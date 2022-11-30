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13:10, 30 ноября 2022Россия

Российские части постоянной готовности обеспечат вооружением на 97 процентов

Шойгу заявил об обеспечении частей постоянной готовности вооружением на 97% в 2023 году
СюжетМинобороны:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские воинские части постоянной готовности в 2023 году обеспечат вооружением на 97 процентов. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, его запись опубликована в Telegram-канале министерства.

«В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в полтора раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97 процентов», — сообщил Шойгу.

Министр отметил, что важно сохранить максимально возможный объем производства и организовать опережающие поставки для российских войск.

На этом же совещании Шойгу рассказал, что число военных учебных центров при федеральных вузах в России будет увеличено до 120. Работу в этом направлении Минобороны реализует совместно с министерством науки и высшего образования с 2021 года.

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Варвара Родикова
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