Советник врио главы ДНР Гагин заявил, что ВСУ заваливают телами бойцов позиции сил России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заваливают телами бойцов позиции российских сил. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции. Потому что вся линия фронта практически везде пристреляна: при появлении либо техники, либо живой силы она уничтожается прицельным огнем нашей артиллерии», — заявил он. Гагин отметил, что ВСУ концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта. При этом у украинских войск отсутствует система, сказал советник.

Как он утверждает, Киев будто принял решение уничтожить «генофонд нации». Гагин подчеркнул, что украинская сторона утилизирует наиболее «деятельную часть мужского населения: самых здоровых, самых сильных, самых смелых».