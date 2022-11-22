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22:32, 22 ноября 2022Бывший СССР

Украинских военных отправили в бой без оружия и радиосвязи

Украинские военные заявили, что командование использует их как «пушечное мясо»

Telegram / The_Wrong_Side

Украинские военные пожаловались президенту страны Владимиру Зеленскому, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило их в бой без вооружения и радиосвязи, обращение опубликовано в Telegram-канале «Изнанка».

На кадрах военнослужащие «первой стрелковой роты первого стрелкового батальона военной части А1376 58 омбр» рассказали о своем руководстве. «Командование бросило в бой на первую линию без вооружения и радиосвязи, без должной подготовки, медицинского обеспечения и снаряжения», — заявили они.

«Начальство используют бойцов как пушечное мясо», — считают военные.

Ранее бойцы ВСУ описали бои против российской армии в Донбассе как ад. Французские журналисты побеседовали с группой военнослужащих в Краматорске. На условиях анонимности они пожаловались на превосходство российской артиллерии.

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Марина Совина
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