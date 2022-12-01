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14:29, 1 декабря 2022Бывший СССР

В Минске оценили вероятность начала войны против Белоруссии

Глава Минобороны Белоруссии Хренин: в стране не ждут, что завтра против нее начнется война

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Соседние с Белоруссией страны активно милитаризируются, однако в Минске не ждут, что против государства в ближайшее время начнется война. Об этом после совещания представителей силового блока у президента Белоруссии Александра Лукашенко заявил министр обороны страны Виктор Хренин. Его слова приводит БелТА.

«Не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнется война. И президент подчеркнул в своем докладе: непосредственной подготовки к войне нет», — успокоил Хренин.

Министр отметил, что силовые ведомства Белоруссии должны реагировать на действия соседей и, прежде всего, готовить вооруженные силы страны к обороне. Сама республика, по его словам, не планирует ни на кого нападать. «Мы хотим на своей территории самостоятельно жить, принимать решения, соблюдать свои суверенитет, независимость, территориальную целостность», — заверил Хренин.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минску удается сдерживать своего вероятного противника от применения военной силы. Президент отметил, что силовой блок республики ни в коем случае не должен пропустить признаки, указывающие на готовящуюся агрессию против страны.

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Полина Матюхина
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