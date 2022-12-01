Лукашенко заявил о сдерживании вероятного противника Белоруссии

Лукашенко заявил, что Белоруссия сдерживает вероятного противника от применения силы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск успешно сдерживает вероятного противника республики от применения военной силы. Его цитирует Telegram-канал «Пул первого».

«Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить ни в коем случае признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны», — добавил белорусский лидер в ходе совещания с представителями силового блока страны.

Ранее Лукашенко заявлял, что Украина, по его мнению, пытается втянуть НАТО в конфликт, а все силовые ведомства страны отмечают рост числа провокаций на границе Белоруссии.

Он также уверен, что США намерены одним ударом ослабить Европу, а затем «растоптать Россию», чтобы «подобраться» к Китаю.