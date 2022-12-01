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11:45, 1 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко заявил о сдерживании вероятного противника Белоруссии

Лукашенко заявил, что Белоруссия сдерживает вероятного противника от применения силы

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск успешно сдерживает вероятного противника республики от применения военной силы. Его цитирует Telegram-канал «Пул первого».

«Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить ни в коем случае признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны», — добавил белорусский лидер в ходе совещания с представителями силового блока страны.

Ранее Лукашенко заявлял, что Украина, по его мнению, пытается втянуть НАТО в конфликт, а все силовые ведомства страны отмечают рост числа провокаций на границе Белоруссии.

Он также уверен, что США намерены одним ударом ослабить Европу, а затем «растоптать Россию», чтобы «подобраться» к Китаю.

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Алевтина Запольская
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