Лукашенко заявил о планах США «подобраться к Китаю» через Россию

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что США хотят «растоптать РФ» и «подобраться к КНР»

США намерены одним ударом ослабить Европу, а затем «растоптать Россию», чтобы «подобраться к Китаю». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале «Пул первого».

Политик назвал озвученный сценарий нереалистичным и понадеялся, что тот никогда не осуществится.

«Вроде не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально — развернуть такую войну на таком фронте», — сказал Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка, а также разболтанность в каких-либо вопросах. Лукашенко заявил, что не является сторонником жестких ограничений, указав, что главное — это выполнение работы. В ином случае республика будет «пожинать беду», добавил президент.