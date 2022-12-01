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10:58, 1 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко заявил о стремлении Украины втянуть НАТО в спецоперацию

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Украина пытается втянуть НАТО в спецоперацию
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Киев стремится вовлечь НАТО в специальную военную операцию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

«Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств-членов НАТО в конфликт», — сказал лидер страны.

По его словам, это подтверждается недавним падением ракеты на территорию Польши.

Ранее Украина призналась международным партнерам в использовании систем противовоздушной обороны (ПВО) вблизи места, куда упала ракета в Польше. В ответ на это власти Венгрии обвинили Киев в безответственности.

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Алевтина Запольская
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