Лукашенко заявил о стремлении Украины втянуть НАТО в спецоперацию
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Украина пытается втянуть НАТО в спецоперациюСюжетЛукашенко заявил:
Киев стремится вовлечь НАТО в специальную военную операцию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».
«Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств-членов НАТО в конфликт», — сказал лидер страны.
По его словам, это подтверждается недавним падением ракеты на территорию Польши.
Ранее Украина призналась международным партнерам в использовании систем противовоздушной обороны (ПВО) вблизи места, куда упала ракета в Польше. В ответ на это власти Венгрии обвинили Киев в безответственности.