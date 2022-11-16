Венгрия заявила о безответственности Киева из-за инцидента с ракетами в Польше

Венгрия назвала безответственными обвинения Киева в адрес России из-за ракет в Польше

Киев повел себя безответственно, обвинив Россию в инциденте с ракетами на востоке Польши. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

«Украинцы отвечают за то, что президент Украины поступил безответственно и сразу же обвинил русских в этих действиях», — сказал он. При этом Гуйяш подчеркнул, что Россия несет ответственность за конфликт на Украине.

Он также заявил о необходимости скорее прекратить огонь между противоборствующими странами.

Ранее Украина призналась союзникам, что использовала системы противовоздушной обороны (ПВО) вблизи места падения ракет в Польше. Официальный представитель США заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались сбить ракету в районе села Пшеводув примерно в то же время, когда произошел инцидент.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека.