Российская чиновница ударила школьника за отказ участвовать во флешмобе

Чиновница из Вологодской области ударила школьника за отказ участвовать во флешмобе

Чиновница из Череповецкого района ударила двенадцатилетнего школьника в ходе конфликта. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Вологодской области в Telegram.

Инцидент произошел на футбольном поле в деревне Большая Дора 26 июля. Россиянка, которая на тот момент занимала пост главы сельского поселения, оскорбила ребенка и ударила его по ноге. Как уточняет «Газета.ру», причиной стал отказ мальчика участвовать во флешмобе.

Действия женщины расценили как административное правонарушение — суд признал ее виновной в унижении чести и достоинства школьника, а также в совершении насильственных действий, причинивших физическую боль. «В судебное заседание правонарушительница не явилась, в письменных объяснениях вину не признала, однако факт конфликта с несовершеннолетним не отрицала», — рассказали в пресс-службе вологодских судов.

Бывшей чиновнице назначили наказание в виде штрафов в размере 3000 и 5000 рублей.

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