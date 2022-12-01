Раскрыты блюда с предстоящего ужина Эммануэля Макрона и Джо Байдена

Президентам Макрону и Байдену на совместном ужине подадут омаров, икру и говядину

Раскрыты блюда с предстоящего совместного ужина президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдена. Об этом сообщает BFMTV.

Известно, что Макрон оказался приглашен на ужин в Белый дом во время своего официального визита в США. Так, в качестве закуски на вечернем приеме будут предложены омары из американского штата Мэн, местная икра, а также равиоли из кабачков. В то же время главным блюдом выступит говядина с петрушкой и картофелем в сочетании с топинамбуром и кресс-салатом.

Затем главы государств отведают сыр, произведенный из коровьего молока с фермы в Орегоне, а также данный продукт из козьего молока из Калифорнии и чеддер из Висконсина. Кроме того, на десерт политикам подадут апельсиновый бисквит и жареные груши с цитрусовым соусом и мороженым.

Ранее в ноябре сообщалось, что Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга накормит иностранные делегации блюдами местной кухни. Известно, что меню, в которое входят 292 позиции продуктов и напитков, составили для приема членов официальных делегаций стран СНГ, Грузии и лиц аналогичного ранга. В частности, основными блюдами станут гатчинская форель и стерлядь в шампанском стоимостью 11,5 тысячи рублей за порцию.

