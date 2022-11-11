Власти Петербурга накормят иностранцев рыбой в шампанском за 11 тысяч рублей

Власти Санкт-Петербурга подадут иностранным делегациям форель и стерлядь в шампанском

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга накормит иностранные делегации блюдами местной кухни. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Известно, что меню, в которое входят 292 позиции продуктов и напитков, составили для приема членов официальных делегаций стран СНГ, Грузии и лиц аналогичного ранга. В частности, основными блюдами станут гатчинская форель и стерлядь в шампанском стоимостью 11,5 тысячи рублей за порцию. Среди напитков числятся морсы, вода, вино, виски, водка и коньяк.

Помимо этого, в перечень вошли закуска «Николашка» (ломтик лимона с сахаром и кофе), «Гусарская печень», супы из раковых панцирей, «Борщ с диаблами», салат «Княжеский» и различные блюда из рыбы. В то же время в качестве десерта власти города будут подавать гостям «Анну Павловну», клубничное желе в шампанском и розовые блины.

В январе депутаты пожаловались на высокие цены в столовой Госдумы. «Перекусить до 500 рублей доходит. Выгоднее в город выйти, бизнес-ланч за 300-350 рублей взять», — заявил депутат от КПРФ Сергей Обухов, добавив, что в столовой появились микроволновки, чтобы сотрудники могли разогревать домашнюю еду.