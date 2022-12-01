Немецкий политик заявил о точке кипения из-за украинских беженцев

Немецкий политик Пауль: общество приближается к «точке кипения» из-за беженцев с Украины

Политик, лидер группы Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в муниципальном совете Фредерик Пауль заявил, что немецкое общество приближается к «точке кипения» из-за наплыва беженцев с Украины. Своими наблюдениями он поделился в материале Die Welt.

Автор отметил, что многие муниципалитеты в Германии сталкиваются с серьезными проблемами из-за украинцев, а также растущего числа граждан из других стран. Среди причин обостренной обстановки политик выделил энергетический кризис и инфляцию.

«Сейчас настроение у всех раздраженное, и не исключено вскипание. Из-за суровой зимы на Украине в Германию могут прибыть еще десятки или сотни тысяч беженцев», — рассказал лидер ХДС.

Новый приток беженцев также станет серьезным испытанием для солидарности немцев, — предупредил Пауль. Жители Германии будут вынуждены делить прибывших по принципу: «Да — украинцам и нет — иракцам и эритрейцам».

Он уточнил, что что на сегодняшний день в большинстве муниципалитетов проживает больше мигрантов, чем во время кризиса 2015 года.

Ранее The Washington Post сообщило, что гостеприимство немцев по отношению к новым беженцам из Украины ослабевает по мере того, как приходит усталость и «осознание тяжести финансовой и социальной нагрузки от приема мигрантов». В материале приводятся результаты онлайн-опроса, согласно которым большинство жителей Германии уверены, что Берлин и так сделал достаточно или даже слишком много для украинцев.